غدًا.. "محلية النواب" تناقش إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه

كتب - نشأت علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي غيث بشأن إشكالية صب سقف الدور المتصالح عليه.

وأوضحت النائبة مي غيث، في طلب الإحاطة، أن بعض الجهات الإدارية المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية، امتنعت عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه، داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وذلك رغم أحقيته وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وطالبت النائبة بضرورة تقنين الأوضاع، والبحث عن حلول مناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني، خاصة أن بعض الجهات اشترطت الحصول على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو ما يمثل عائقًا أمام المواطنين.