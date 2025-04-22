علا الشافعي: دخول ماسبيرو في الإنتاج دفعة كبيرة للنهوض بالدراما المصرية

كتب- عمرو صالح:

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال درامية تابعة للشركة، حجر أساس وبداية نحو التقدم الدرامي، مشيرةً إلى أن دخول ماسبيرو في الإنتاج الدرامي دفعة كبيرة للنهوض بالدراما المصرية.

وأوضحت الشافعي، خلال كلمتها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر مستقبل الدراما، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام، أنه منذ عام 2010 تعرضت الدراما إلى العديد من العواصف؛ نتيجة تغير مجريات الحياة، مؤكدةً أن التغير الفني يتناسب طرديًّا مع كل تغيرات المجتمع؛ كونه ناقلًا لواقعه.

ونوهت مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بضرورة إصدار تشريعات قانونية جديدة تهيئ مناخًا مناسبًا للإنتاج الدرامي، وتراعي متطلبات كل من القطاعَين العام والخاص.

ولفتت الشافعي إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلقت الكثير من النصوص الدرامية المعروضة للشراء، ويجري الآن فحصها وانتقاء أفضلها، موضحةً أن قنوات الشركة عرضت عددًا من مسلسلات رمضان 2025؛ ليس من إنتاجها، وتم شراؤها من المنتجين.

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