فرص عمل في قبرص برواتب تتخطى 88 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، توفير 6 فرص عمل جديدة في شركة Multimarine Services Ltd القبرصية، وذلك في مهنة فني لحام، بمختلف التخصصات، ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل مجزية للمصريين بالخارج.

التخصصات المطلوبة لفرص عمل قبرص

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة تشمل: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني باستخدام طرق اللحام التالية: GTAW، أو مزيج من طرق Smaw، Fsaw، Gmaw، إضافة إلى اللحام بقوس الغاز، اللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، مع ضرورة إتقان تقنيات اللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

من جانبه، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المتاحة تأتي بعدد من المزايا المتميزة، من بينها:

راتب شهري إجمالي 1500 يورو "يزيد عن 88 ألف جنيه مصري".

38 ساعة عمل أسبوعيًا موزعة على 5 أيام.

ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

المواصلات من وإلى موقع العمل مجانية.

إمكانية توفير السكن والوجبات بمقابل ثابت يُخصم من أجر العامل.

تذاكر سفر مجانية ذهابًا وعودة بين مصر وقبرص.

عقد عمل لمدة عامين، قابل للتجديد لمدة عامين إضافيين.

شروط القبول في وظائف قبرص

وأضافت أحمد أن شروط القبول تتضمن: ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، وتُفضَّل المؤهلات الدراسية في مجال اللحام، مع أولوية لمن يحمل شهادات خبرة معتمدة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

موعد التقديم على وظائف قبرص

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وصور من المستندات المطلوبة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ولمدة 3 أيام فقط، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

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