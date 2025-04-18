كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري لعب دورًا حاسمًا في حل أزمة نقص الدولار في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تعد تمثل تحديًا كبيرًا.

خلال حواره في برنامج "الفرصة" على قناة المحور، نقل شكري عن محافظ البنك المركزي تأكيده خلال لقاء مع وفد سعودي على توفر الدولار فورًا للمستثمرين، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المدعومة بالاستثمارات العقارية.

وأشاد شكري بصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، واصفًا إياها بأنها نموذج استثماري ناجح سيحفز دولًا أخرى لتكرار التجربة.

وتوقع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إتمام صفقة استثمارية قريبة مع قطر، تشمل مشروعًا في الساحل الشمالي مشابهًا لرأس الحكمة، وآخر محتمل في العاصمة الإدارية أو ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى اهتمام سعودي وكويتي بالاستثمار في مصر.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذه التطورات تعزز مكانة القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.

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