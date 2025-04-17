بعد زيارة الرئيس السيسي.. مدبولي: 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية مرتقبة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى زيارة مهمة لقطر والكويت، في إطار حرصه الدائم على التعاون مع أشقائه في ملفات تهم الأمة العربية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه كان هناك توافق كامل في ثوابت التحرك بالعديد من الملفات التي تواجه الأمة العربية وتحديدًا القضية الفلسطينية، والشق المهم جدًا هو حرص الرئيس على تقوية ودعم العلاقات الثنائية على كل من الدولتين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الملف الاقتصادي احتل الأولوية القصوى في الزيارتين، وبالنسبة لقطر هناك حزمة من الاستثمارات المباشرة تعتزم قطر ضخها في مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار، قائلًا:"نأمل تفعليهم والإعلان عنهم بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة".

وتابع: لمسنا من الجانب الكويتي اهتمام شديد بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وبالتالي كانت الزيارة ناجحة على مستوى الشق السياسي والاقتصادي.