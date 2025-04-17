رئيس هيئة الدواء يناقش تطوير التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللواء أمجد المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميكرز، واللواء أحمد أمين، رئيس قطاع البحوث والتطوير، والدكتورة نيفين العيسوي، رئيس القطاع التجاري والمشروعات.

في بداية الاجتماع، قدَّم ممثلو شركة ميكرز نبذة عن الشركة ومشروعاتها، ودورها في تعزيز قطاع صناعة المستلزمات الطبية، ومشاركتها في الخطط الوطنية الخاصة بتوطين المستلزمات الطبية المهمة.

من جانبه، أكَّد "الغمراوي" حرص هيئة الدواء المصرية على عقد اللقاءات الثنائية بشكل مستدام مع شركاء الصناعة، والتعاون مع الشركات المُصنِّعة، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير قطاع الصناعات الطبية في مصر، والذي يعكس مدى إدراك الهيئة لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات مصر في مجال الرعاية الصحية.

وأشار في بيان اليوم، إلى حرص الهيئة على تعزيز الصناعات المحلية وتوطين المستلزمات الطبية، للوصول إلى الارتقاء بالمستلزمات الطبية في السوق المصري، ووصولها إلى المريض بشكل فعّال وآمن، موضحًا ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعّال بين الهيئة وشركات تصنيع المستلزمات الطبية لضمان توفير احتياج المريض المصري من دواء آمن وفعّال.

يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الفعّالة بين الهيئة والقطاع الصناعي في مصر، لضمان توفير منتجات آمنة وفعّالة للمريض المصري، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية: الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن جانب الشركة: ناريمان حاتم، مديرة مكتب شركة ميكرز، والدكتور محمد المرسي، مستشار الجودة والاعتماد.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى شم النسيم

وظائف قيادة شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف شركة "كهرباء الوجه القبلي".. تعرف على الشروط والضوابط المطلوبة