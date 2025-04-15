"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم، تصل لـ ٢٥ درجة مئوية، متوقعة أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي "السبت والأحد".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يومي السبت والأحد المقبلين إلى ٣١ درجة مئوية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت هو أمر معتاد فى فصل الربيع.

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