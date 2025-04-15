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المسلماني يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل تعزيز التعاون المشترك

04:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

أحمد المسلماني يستقبل وزير الإعلام اليمني معمر الإ

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كتب- عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مقر الهيئة بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

بحث الإرياني سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام، وزار بعض استديوهات ماسبيرو. وقد أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة، والضاربة في أعماق التاريخ عبر آلاف السنين.

وقال المسلماني: إننا نتمنى لليمن تجاوز أزمته، والعودة لدوره المهم في المنطقة، وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

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أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام
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