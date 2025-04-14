دعوة برلمانية للاستفادة الجيدة من القروض والمنح -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًّا تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وأضاف الحصري أن الحساب الختامي يتضمن عددًا من الإيجابيات وعددًا آخر من السلبيات، مشيرًا إلى أن من أبرز الإيجابيات هو تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2.5 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة في ظل التحديات التي شهدتها البلاد.

وأوضح النائب أن السبب في ذلك كان نتيجة نمو الإيرادات؛ ومنها الإيرادات الضريبية، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدًا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: أيضا من الإيجابيات، تحسن نسبة العجز الكلي نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف الحصري: أما في ما يتعلق بالسلبيات، فهناك في ما يخص قطاعي الزراعة والري، عدد من الملاحظات؛ مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸، بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو؛ لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.

ونوه رئيس لجنة الزراعة والري بأنه من الملاحظات أيضًا تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر 2020 والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱.

وأكد الحصري ضرورة متابعة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المستمرة، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروع في تحقيق المردود والهدف من المشروع.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري: أيضًا بالنسبة إلى الهيئات الاقتصادية الأربع التابعة للزراعة والري، أرى ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويًّا قبل وضع موازناتها، والسيطرة على التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتحسين استهداف الدعم، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، عبر تقييم جدوى المشروعات وإعادة توجيه الموارد للأولويات التنموية.

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