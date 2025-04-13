التنمية المحلية: تنفيذ برنامجين تدريبيين بسقارة حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامجين تدريبيين اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024/2025، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين 100 متدرب من مختلف المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج الأول يركز على تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، وتشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدورة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي آخر حول ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار، ومكاتب "مشروعك" بالمحافظات، لافتة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار دعم الدولة لبيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وإتاحة فرص تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن منظومة التدريب بسقارة تلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط وإدارة الأصول بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

اقرأ أيضًا:

بعد أيام.. موعد تغيير توقيتات غلق المحال والمقاهي والسوبر ماركت

استقبله أمير قطر.. السيسي يصل الدوحة في مستهل جولته الخليجية

حصر الأجور الأزيد من الحد الأقصى.. "خطة النواب" تستعرض تقرير موازنة 2023-2024