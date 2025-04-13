"الأزهري" يرحب بترفيع علاقات مصر وإندونيسيا.. ويحيّي ثبات الموقف من القضية الفلسطينية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

رحب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، بترفيع العلاقات المصرية الإندونيسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيرَه الإندونيسي، الرئيس برابوو سوبيانتو ؛ حيث وقّع الزعيمان إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى مجالات، وعلى رأسها مجالات التعليم والتدريب؛ بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير - في بيان اليوم - اعتزازه الشديد بموقف الدولة المصرية الثابت واتفاق الرؤية الإندونيسية معه إزاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ومساندة الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع وسكانه -أصحاب الأرض- فيه، مع الرفض التام والقاطع لأفكار التهجير وخططه الآثمة؛ بما يضمن المسار الحقيقي الأوحد إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والأمن والاستقرار في المنطقة.



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