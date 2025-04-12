رئيس الوزراء يتفقد مشروع "مارينا 8 بالساحل الشمالي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "مارينا 8"(M8).

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أحدث صور لمشروع مارينا 8 بالساحل الشمالي.

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ نحو 179 فداناً، ويشمل منطقة الشاليهات والفيلات بمساحة 104 أفدنة، ومنطقة بمساحة 75 فداناً، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء عدد من نماذج المباني (فيلات، شاليهات، عمارات سكنية) بعدد 243 مبنى، تضم نحو 917 وحدة.

كما قام رئيس الوزراء بجولة في منطقة الشاليهات والفيلات بالمشروع تفقد خلالها نموذجا للوحدات السكنية، حيث أثنى على جودة الأعمال المنفذة من حيث التصميمات والتشطيبات، كما تابع تقدم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، بما يشمل المباني والواجهات وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة، وخطة ومعدلات تنفيذ المرافق المختلفة من الطرق، والمياه، والصرف، والري، والكهرباء من شبكات داخلية وشبكات التغذية الرئيسية للمشروع، وكذا أعمال الزراعات.