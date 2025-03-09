وزير الري: استخدام نموذج رياضي لإدارة المياه لتطوير منظومة التوزيع

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن استخدام النموذج الرياضي الخاص بإدارة المياه "RIBASIM" يعد خطوة مهمة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة إلى أهمية نموذج "RIBASIM-DELWAQ" في متابعة تقييم العناصر الخاصة بنوعية المياه بالترع والمصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري /اليوم الأحد/ مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات تحديث النموذج الرياضي الخاص بإدارة المياه "RIBASIM" بإدماج المعايير الخاصة بنوعية المياه في نموذج "RIBASIM-DELWAQ".

وقال سويلم إن تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة وتقييم جودة ونوعية المياه على امتداد المجاري المائية يخدم مستهدفات التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تعد أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

وقد وجه الدكتور سويلم بأن يتم تطوير النموذج ليصبح نموذجا تطبيقيا عمليا يمكن استخدامه بسهولة في إدارة المياه من خلال الإدارة المركزية لتوزيع المياه، بالإضافة إلى استخدامه كأداة لتخطيط إدارة الموارد المائية من خلال قطاع التخطيط بالوزارة.

كما وجه الوزير بمواصلة تدقيق البيانات التي يتم استخدامها في النموذج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج.

وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، والأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، وتقييم تأثير الاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه وعلى نوعية المياه.

جدير بالذكر أن هذا النموذج يتم تنفيذه من خلال دراسة يتم تمويلها من خلال ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (JCAR) بالتنسيق مع مؤسسة دلتارس الهولندية، وقد سبق تدريب 12 مهندسا من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه على استخدام هذا النموذج.