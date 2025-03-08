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معهد القلب يدعو المواطنين للتبرع لدعم خدماته الطبية: "سبيل النجاة لإنقاذ حياة"

12:38 م السبت 08 مارس 2025

معهد القلب القومي

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كتب- أحمد جمعة:


ناشد معهد القلب القومي، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، المواطنين التبرع لدعم خدماته الطبية، عبر رقم حسابه (9450894320) بالبنك المركزي المصري، المتاح على جميع منصات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن "دعمك سبيل النجاة.. دعمك ينقذ حياة".


وأوضح المعهد، في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، أنه يقدم خدماته الطبية لأكثر من 450 ألف مريض سنويًا، ويجري أكثر من 17.5 ألف قسطرة قلبية و3,600 عملية جراحية، إضافة إلى علاج 12 ألف مريض في وحدات الرعاية المركزة.


وأكد أنه نجح في إنقاذ ملايين المرضى خلال السنوات الماضية، ويواصل تقديم الرعاية القلبية المتخصصة مجانًا.


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