"السبكي" وسفير رواندا يزوران مستشفى بهية لتعزيز التعاون في السياحة العلاجية

كتب- أحمد جمعة:

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مستشفى بهية الشيخ زايد، برفقة السفير دان مونيوزا، سفير دولة رواندا لدى مصر، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية وتعزيز السياحة العلاجية.

وكان في استقبالهما الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي للمستشفيات والمشروعات الطبية بمؤسسة بهية، والمهندسة جيلان فلفلة، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وإنجي أباظة، سفيرة مؤسسة بهية لتطوير الأعمال، وعدد من قيادات المستشفى.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى بهية الشيخ زايد يُعد نموذجًا فريدًا في تقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص وعلاج سرطان الثدي والدعم النفسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال يمكن نقلها إلى رواندا والدول الإفريقية لتعزيز صحة المرأة.

وكشف "السبكي" عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الرواندية لنقل التجربة المصرية الناجحة في الرعاية الصحية، وتيسير علاج المرضى الروانديين ضمن برنامج السياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في إطار دعم التعاون مع الأشقاء في إفريقيا.

وشملت الزيارة عرضًا تقديميًا حول مؤسسة بهية وخدماتها المتنوعة في الكشف المبكر والعلاج والدعم النفسي والتدريب، بالإضافة إلى جولة تفقدية للأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث أبدى الوفد إعجابه بمستوى الخدمات والكفاءات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن اعتزازه بهذا الصرح الطبي الذي يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في دعم صحة المرأة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به مستشفى بهية في تقديم خدمات علاجية متطورة وفق أحدث المعايير الدولية.

من جانبه، أشاد السفير الرواندي بمستوى الخدمات داخل المستشفى، مؤكدًا أن التجربة المصرية في دعم صحة المرأة تُعد نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر ونقل خبراتها إلى رواندا.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توسيع الشراكات مع المؤسسات الطبية المتميزة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن التعاون مع رواندا يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الكشف المبكر وعلاج الأورام، ويعزز الدور الريادي لمصر في تطوير منظومة الرعاية الصحية إقليميًا ودوليًا.

شارك في الزيارة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، والدكتورة ريهام سلامة الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة.

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