الرئاسة تنشر فيديو أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير

كتب- محمد أبو بكر:

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء صباح اليوم الاثنين، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر عقب ذلك احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين.

واستُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، أعقبه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية باقة من أغاني العيد، وتخلل الحفل عدة فقرات فنية شارك فيها عدد من الفنانين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قام خلال الاحتفالية بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

واختتمت الفعالية بقيام الرئيس بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء، حيث شاركهم الاحتفال والفرحة بقدوم عيد الفطر، في أجواء تملؤها البهجة والسعادة.

ويشارك الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة والشرطة، في إطار حرصه على مشاركة أسر الأبطال فرحتهم بالعيد.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي، واستمع إلى خطبة العيد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، وأبناء الشهداء الذين كانوا جزءًا من هذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل مصر، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.





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