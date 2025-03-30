فاتورة كهرباء شهر مارس.. استعلم بـ4 طرق واعرف استهلاكك

كتب- محمد صلاح:

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ شركات التوزيع التسع إصدار فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025، التي تعكس استهلاك شهر فبراير.

ويبحث العديد من المواطنين عن طرق سريعة ودقيقة لمعرفة قيمة الفواتير المستحقة، وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع شركات التوزيع التابعة لها، عدة وسائل إلكترونية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

يمكن للمشتركين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم باستخدام الاسم فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الرابط: اضغط هنا

- الانتقال إلى قسم الخدمات.

- اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

- الاسم بالكامل.

- المحافظة التابع لها المشترك.

- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على زر الاستعلام.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام العنوان

- يمكن أيضًا معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال العنوان فقط عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الرابط

- اختيار قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

- العنوان بالكامل.

- المحافظة التابع لها المشترك.

- الرقم القومي.

رقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام لمعرفة قيمة الفاتورة.

** الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- يستطيع المواطن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد فقط عبر اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.

- اختيار قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- إدخال البيانات المطلوبة:

- الاسم بالكامل.

المحافظة التابع لها المشترك.

- الرقم القومي.

- رقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام والانتظار حتى تظهر تفاصيل الفاتورة.

** حساب استهلاك الكهرباء ومعرفة الفاتورة التقديرية

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خدمة "نحسبلك كمية الاستهلاك"، والتي تتيح للمشتركين:

- تحديد نوع العداد (منزلي أو تجاري).

- إدخال قراءة العداد الجديدة والسابقة.

- معرفة كمية الاستهلاك وتقدير الفاتورة.

- توفر هذه الخدمات الإلكترونية وسيلة سهلة وسريعة للمواطنين لمتابعة استهلاك الكهرباء وسداد الفواتير في الوقت المحدد، ما يسهم في تحسين إدارة المصروفات الشهرية بفاعلية.



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