بالصور.. ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد

كتب- محمد نصار:

وجه إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد في مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، وذلك لضمان سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، خاصةً محلات اللحوم، الدواجن، الأسماك الطازجة والمحفوظة، ومنافذ بيع السلع الأساسية، لضمان جودة المنتجات المعروضة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة

من جانبه، أوضح د. صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الحملات الرقابية الأخيرة أسفرت عن:

- ضبط 2 طن و812 كجم من الأسماك غير الصالحة (فسيخ، سردين، رنجة، ملوحة).

- ضبط 3 أطنان و371.6 كجم من اللحوم ومصنعاتها (كفتة، سجق، دواجن، كبدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- تحرير 25 محضرًا، وإحالة المخالفين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التشديد على استمرار الرقابة

أكد المحافظ، استمرار الحملات الرقابية على مدار اليوم للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفر المنتجات الغذائية بجودة عالية خلال أيام العيد.