إعلان

بالصور.. ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد

11:42 ص الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد
  • عرض 5 صورة
    ضبط أطنان من اللحوم والرنجة والفسيخ بالقاهرة قبل العيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وجه إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد في مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، وذلك لضمان سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، خاصةً محلات اللحوم، الدواجن، الأسماك الطازجة والمحفوظة، ومنافذ بيع السلع الأساسية، لضمان جودة المنتجات المعروضة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة

من جانبه، أوضح د. صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الحملات الرقابية الأخيرة أسفرت عن:

- ضبط 2 طن و812 كجم من الأسماك غير الصالحة (فسيخ، سردين، رنجة، ملوحة).

- ضبط 3 أطنان و371.6 كجم من اللحوم ومصنعاتها (كفتة، سجق، دواجن، كبدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- تحرير 25 محضرًا، وإحالة المخالفين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التشديد على استمرار الرقابة

أكد المحافظ، استمرار الحملات الرقابية على مدار اليوم للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفر المنتجات الغذائية بجودة عالية خلال أيام العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر التموين حملات التفتيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال