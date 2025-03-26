وزيرة التخطيط: ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 50%

كتب- أحمد الجندي:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يمثل جوهر التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرةً إلى تحقيق زيادة كبيرة في هذا القطاع منذ بداية العام، حيث بلغ نموه 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت "المشاط"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموًا ملحوظًا باستثناء قناة السويس، التي تأثرت بعوامل خارجية.

ارتفاع في قطاع السياحة والنقل والتشييد

وأوضحت الوزيرة أن قطاع السياحة شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الربعين الأول والثاني من العام، مما يعكس تعافي القطاع واستعادة قوته، كما سجل قطاع النقل والتخزين، باستثناء قناة السويس، نموًا بارزًا، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء الذي واصل توسعه بدعم من المشروعات التنموية والاستثمارات الخاصة.

زيادة الاستثمارات الخاصة والعامة

وأشارت "المشاط" إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد، حيث بلغت الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما بلغت الاستثمارات العامة 37%، مما يعكس تزايد مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

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