فرنسا وإندونيسيا توقعان اتفاقًا بشأن مشروع أمني بحري بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

جاكرتا، إندونيسيا (أ ب)

وقع وزيرا خارجية فرنسا وإندونيسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقًا بشأن مشروع أمني بحري يهدف إلى "ضمان السلام والأمن" البحري بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى جاكرتا، وهي محطته الثانية في جولته الآسيوية التي تستمر أربعة أيام بعد سنغافورة، وسط توترات تجارية مستمرة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقال بارو للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن مشروع أمن الموانئ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "عزيز على قلبي"، ووعد بدعم فرنسا له.

ولم يتطرق بارو ولا نظيره الإندونيسي سوجيونو إلى أي تفاصيل حول ما سيتضمنه المشروع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وخلال مناقشة للمشروع في مؤتمر أوتاوا للأمن والدفاع، قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي، إن المشروع سيعالج مختلف التحديات الأمنية البحرية، بما في ذلك القرصنة والإرهاب والأنشطة البحرية غير القانونية، ومن المرجح أن يشمل تعاونًا بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط مثل العديد من الإندونيسيين، إن "التعاون البحري مهم لتحقيق استقرار وسلام ورخاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ."

وأوضح بارو أن المشروع سيدعم إندونيسيا باعتبارها أكبر دولة جزرية في العالم، حيث تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، مع التركيز على تأمين ميناءين إندونيسيين في مدينتي جاكرتا وسورابايا.

وقال الوزيران، اللذان وقعا الاتفاق في مقر رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية، إنهما ناقشا أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.