مدبولي: خطة لزيادة صادرات 3 قطاعات رئيسية لـ 34 مليار دولار خلال 5 سنوات

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت هذا الأسبوع لقاءً مع أعضاء اللجان الاستشارية بمجلس الوزراء، لمناقشة سبل تعزيز الصادرات في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: الصناعات النسيجية والملابس، والمنتجات الزراعية، والدواء.

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لدعم هذه القطاعات، والتي تحقق حاليًا صادرات بقيمة 14 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا قدرتهم على زيادة حجم الصادرات إلى 34 مليار دولار في أقل من خمس سنوات، من خلال مجموعة من الإجراءات المستهدفة، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذه الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات المصرية.

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