بالصور.. تسليم عقود عمل جديدة لشباب بمحافظة القاهرة -تفاصيل

كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت مديرية عمل محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، تسليم عقود عمل جديدة للشباب؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص.

وأكد سيد الشرقاوي، مدير المديرية، تسليم 6 عقود عمل لشباب من أبناء "المحافظة"؛ للعمل في شركة "ديناميك"، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة، وتسليم 5 عقود لذوي همم؛ للعمل في بنك وفا التجاري الدولي، عن طريق مكتب تفتيش شرق مدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

وأوضح الشرقاوي أن توجيهات الوزير جبران محل تنفيذ، في ما يخص متابعة استلام تلك الفرص، والتأكد من تطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور.

شارك في فعاليات تسليم العقود، وكيل مديرية عمل القاهرة إسلام أحمد، وقيادات مكتبي التفتيش وممثلي الشركات: أحمد هنيدي، وصفاء ربيع، وإيمان فرج، ورحاب عبده، وصابر سفينة، وآية فؤاد، ومروة محيي، وعيد صالح، وهدير رجب، وسرية صادق، وممدوح سعيد.