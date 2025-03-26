"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه بشكل مؤكد كحسابات فلكية، سيكون يوم الأحد المقبل هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف رابح في تصريحات لمصراوي: فلكيا العيد الأحد، وقطعيا أيضا، حساباتنا في المعهد لا تخطئ، وأستغرب من يردد أن أول أيام العيد يوم الاثنين، كيف؟ القمر سيظل في سماء القاهرة 11 دقيقة، فكيف يوم العيد الاثنين؟

وأوضح طه رابح: الناس يوم الأحد سترى الهلال أكبر شوية في سماء مصر، وهذا أمر طبيعي، عشان محدش يجي يقول احنا صومنا يوم زيادة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل عام 2025.