خطوة تدعم حكومة نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يقر الميزانية الجديدة

تل أبيب - (أ ب)

أقر الكنيست الإسرائيلي ميزانية الدولة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تدعم الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن الممكن أن يمنح إقرار الميزانية نتنياهو شهورا من الاستقرار السياسي في الوقت الذي يواجه فيه ضغطا شعبيا كبيرا بسبب الحرب في غزة وقرارات حكومية أخرى مثيرة للجدل.

ووُصف التصويت بشأن الميزانية بالاختبار الرئيسي لائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يضم أحزابا قومية وأخرى دينية متطرفة.