كيف تستعد وزارة الصحة لعيد الفطر؟.. طوارئ وحملات مكثفة

كتب - أحمد جمعة:

تضع وزارة الصحة والسكان، اللمسات الأخيرة على خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الفطر المبارك، على أن عرضها على الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خلال اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات.

وتتضمن الخطة عددًا من الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن فرق الانتشار السريع والفرق الإسعافية، ومتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم ومشتقاته.

ومن المنتظر أن يجري تفعيل غرف الأزمات المركزية وغرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، على مدار الساعة، بداية السبت المقبل وحتى نهاية الإجازة الرسمية للعيد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لـ هلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

ماذا تتضمن خطة "طوارئ الصحة" لعيد الفطر؟

تتضمن خطة التأمين الطبي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروع هيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية، ونشر سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات، واستمرار الخدمات الوقائية خلال العطلات، مع توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم، وتعزيز إجراءات الحجر الصحي ومكافحة الأمراض، إضافة إلى تكثيف التوعية الصحية.

كما سيتم تم رفع استعداد الغرف الوقائية لتلقي البلاغات، مع تشكيل فرق للمرور الميداني لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، إضافة إلى دعم فرق الانتشار السريع للمستشفيات لمواجهة الطوارئ والأزمات.

وتشمل الخطة توفير خدمات طبية متقدمة لحالات الطوارئ بمستشفيات الإحالة، وضمان توفر المستلزمات الطبية، مع متابعة توافر الأدوية، وأكياس ومشتقات الدم، والأمصال، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان، والكلب، بالإضافة إلى مصل "البتيوليزم" الخاص بحالات التسمم الغذائي.

ووفق الخطة، سيتم التنسيق مع مراكز السموم والغرفة المركزية للخدمات الطارئة لتقديم المشورة الطبية، مع التشديد على رفع جاهزية منشآت الرعاية الصحية الأولية، وضمان استمرار خدمات الطوارئ، وتشغيل منافذ الألبان العلاجية وغرف الفحص الطبي.

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