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الطقس اليوم.. الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار ورياح نشطة

10:46 ص السبت 22 مارس 2025

طقس القاهرة

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تبلغ 20 درجة مئوية.

وأشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما أن الرياح نشطة على أغلب الأنحاء.

الطقس

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