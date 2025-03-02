مش هتحتاج مركز شحن.. خطوات تحويل كارت الرصيد بالعداد مسبق الدفع إلى NFc

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 خطوات لتحويل كارت شحن الرصيد بالعداد مسبق الدفع إلى الكارت الذي يدعم خاصية NFc، والذي يتميز بسهولة الشحن ومتابعة الاستهلاك بشكل مستمر.

ويستعرض "مصراوي" طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق الـNFC في ما يلي:

1 - التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، ثانيًا تغيير الكارت واستبدال كارت NFC به، من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2 - تنزيل أحد التطبيقات والتي من خلالها سيتم الشحن من خلال الموبايل، وهي: shal gtpay my fawry كهرباء خالص.

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال، سيتم استخدام أبلكيشن sahl gtpay فقط.

4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

* فتح التطبيق وتسجيل البيانات الخاصة بك.

* قم بتحديد اختيارك postpaid أو prepaid واسم الشركة التابع لها.

* في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن"، قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

* حدد المبلغ المطلوب للشحن.

* اختار الدفع عبر الفيزا.

* ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

* وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم ضع الكارت بالعداد.

ونشر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، أبرز طرق اختبار عداد الكهرباء؛ للتأكد من سلامة الفواتير قبل إصدارها:

خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء:

1- فصل كل أجهزة المنزل من خلال نزع الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

2 - سجل قراءة العداد عند الفصل.

3 - سجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

4- وإذا كانت القراءة ثابتة فهذا، يعني أن العداد سليم، وإذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه لشركة الكهرباء لطلب فحص العداد معمليًّا.

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