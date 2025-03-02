بينها منشآت كهرباء.. نص مناقصة هدم 38 محطة بترام الرمل -مستند

كتب- محمد نصار:

تستهدف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل (فيكتوريا - محطة الرمل)، وكذلك موقع ورشة الصيانة بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة عامة لتنفيذ هذه الأعمال.

وحصل مصراوي على نص المناقصة المطروحة لتنفيذ الأعمال، حيث يبلغ ثمن كراسة الشروط 4735 جنيهًا (شامل دمغات وضرائب ومحررات)، فيما تم تحديد مبلغ التأمين المؤقت بـ 250 ألف جنيه.

ومن المقرر تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين (فني - مالي)، وتم تحدد يوم الأحد 9 مارس 2025 كموعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية والفتح الفني واستلام التأمين المؤقت، ويوم الأربعاء 12 مارس 2025 للتزايد الساعة 12 ظهرًا.

ويشترط للحصول على كراسة الشروط تقديم البطاقة الضريبية، والسجل التجاري (ساريين)، والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة، وحضور جلسة التزايد ببطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة أو توكيل رسمي ساري وتفويض مختوم من صاحب الشركة.

وتشمل المزايدة، هدم وإزالة وبيع أنقاض لمنشآت بمسار ترام الإسكندرية (فيكتوريا - محطة الرمل)، وموقع ورش الصيانة بمنطقة مصطفى كامل، على المسار الحالي الموضح بيانهم جميعًا باللوحات المرفقة.

وتشمل أعمال الهدم والإزالة، مباني ومظلات وأرصفة محطات ترام الرمل التالية: (الرمل - جامع إبراهيم - حسن راسم - الشهيد مصطفى زيان - الشبان المسلمين - الشاطبي - الجامعة - المعسكر (كامب شيزار) - الإبراهيمية - سبورتنج الصغرى - كليوباترا الصغرى - كليوباترا الحمامات - سيدي جابر المحطة - سيدي جابر الشيخ - مصطفى كامل - محمد محفوظ - رشدي - إيزيس (بولكلي) - البستان (سابا باشا) - باكوس - الكرنك (فلمنج) - جناكليس - سيدي بشر - الوزارة - الهدايا - رمسيس (جليم) - صفر - سان ستيفانو - ثروت - السيوف - النصر (فكتوريا) - الفنون الجميلة - قصر الصفا - لوران - شدس - السرايا).

وتشمل أعمال الهدم مباني ومنشآت المحطة والورشة وبعض المباني الخاصة بالتغذية الكهربائية، ومسجد وملحقاته بمنطقة باكوس، إلى جانب نقل المخلفات غير ذات القيمة إلى المقالب العمومية المعتمدة من المحافظة على أن يضع المقاول سعرًا لشراء المخلفات ذات القيمة يخصم من قيمة المزايدة ويكون للهيئة الحق في عدم الالتزام به إذا وجدت أن السعر المقدم غير ملائم.

ويراعى في أعمال الهدم أن تشمل هدم وإزالة الأساسات والأعمدة والسملات أسفل سطح الأرض، والحفر اللازم لإزالة الأساسات مع نقل ناتج الحفر أولًا باول للمقالب العمومية المعتمدة وسحب المياه الجوفية -إذا وجدت- بما يلزم لإنجاز الأعمال وسند جوانب الحفر، بما فيها عمل خوازيق متجاورة إذا لزم الأمر، بما هو ضروري لحماية الأبنية والطرق المجاورة، وسيكون المقاول مسئولًا عن التعويض القانوني إذا حدثت بالأبنية المجاورة أو الشوارع المجاورة أية أضرار نتيجة أعماله.

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