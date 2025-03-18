رئيس حزب "الجبهة الوطنية" يكلف أمانة الثقافة والفنون بدراسة "أزمة الدراما"

كتب - عمرو صالح:

كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانة الثقافة والتراث والفنون بالحزب، التي يرأسها د. مدحت العدل، ومعه الدكتور أشرف زكي والفنان سامح الصريطي أمينين مساعدين، بضرورة إعداد دراسة حول أوضاع الدراما في مصر وما آلت إليه، خاصة بعد تنبيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار القوات المسلحة إلى خطورة ما يُقدَّم على الشاشات وتأثيره على الأجيال الصغيرة، خاصة.

وأضاف الجزار في بيان أن الدراما حتى الآن لم تعكس التطورات التي جرت في الدولة المصرية، من القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها كأحد مكتسبات الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس بالطبع على سلوكيات سكانها، خاصة أن الانتقال إلى المجتمعات الجديدة صاحبه تنمية صحية واجتماعية وتعليمية، لكنه لم ينعكس على الدراما حتى الآن.

وشدد رئيس حزب الجبهة على أن الدراما لها دور سحري في ترسيخ الهوية المصرية أو تدميرها، ضاربًا أمثلة عدة بمسلسلات حملت قصصًا من بطولات المصريين ولم تهدم ثوابت الشخصية المصرية، لكن الدراما في السنوات الأخيرة صارت تدمر أكثر مما تبني الهوية المصرية وكل الثوابت الراسخة.

واستنكر أن تختصر الدراما الجديدة المواطن المصري في الجريمة أو البلطجة، وتغفل المعاني الجميلة المتوارثة بين المصريين، التي تعكس معدنهم الأصيل وتحدياتهم وثباتهم وبطولاتهم، وبالتالي، يجب دراسة الأمر وعدم تركه في أيدي الهواة، وتقديم رؤية فنية واقتصادية واجتماعية بطريقة علمية لتصحيح هذه الأوضاع، أو على الأقل تقديم رؤى متوازنة تُبرز "مصر الحلوة" جنبًا إلى جنب مع المشاهد السلبية الموجودة في المجتمع، ولكن ليس بالكثافة نفسها ولا بالفجاجة التي تحملها الدراما بصورة مبالغ فيها.

وطالب الجزار أمانة الثقافة والتراث والفنون بالحزب بدعوة المختصين وأساتذة الاجتماع وعلماء النفس والكتاب لتشخيص الوضع بشكل دقيق، وتقديم الحلول للمسؤولين حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد على الشاشة مرة أخرى، وخاصة في الموسم الرمضاني، الذي يتابعه جميع المصريين بل المنطقة العربية بأكملها.

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