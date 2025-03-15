وفَّر في الرصيد.. أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء "أبو كارت" في رمضان

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك شائعة متداولة تفيد أن الشحن يكون أفضل في أول الشهر؛ لأن العداد يكون عند الشريحة الأولى، وبالتالي رصيد المشترك بالكيلو يكون أكبر؛ لكن هذا الأمر غير صحيح، ففي أول كل شهر يعود العداد إلى الشريحة الأولى، وبالتالي الرصيد بالكيلو يزيد مرة أخرى.

يأتي ذلك في ظل تساؤلات واستفسارات يرددها بعض المواطنين؛ تتضمن التعرف على أفضل وقت لشحن العداد مسبق الدفع في شهر رمضان، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالرصيد، خصوصًا مع تزايد الاستهلاك لارتفاع نسب مشاهدة الوسائل الإعلامية المختلفة.

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمجة بالوقت والتاريخ، وتعود إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة من كل شهر، وبذلك يُحقق للمشترك عدالة الاستخدام؛ لأنه في نظام العداد القديم تتم المحاسبة بالشهر، لافتةً إلى أنه توجد في واجهة العداد لمبة تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار، ثم تضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل، وعندما يفصل يمكن للمستخدم إعادة وضع الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى الشحن.

وطالبت الشركة المستخدمين بالتأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي؛ حتى يستفيد المشترك من خاصية "الوقت الصديق-friendly time أيام الجمع والعطلات الرسمية، وأيضًا من الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك"، لافتةً إلى أنه يجب وضع الكارت في العداد قبل الذهاب إلى مركز شحن العدادات، واستلام إيصال بالشحن.

وأوضحت الشركة أنه في حالة عدم قبول العداد للشحن، يتم تصوير رسالة الخطأ error التي تظهر على العداد، قبل الذهاب إلى مركز الشحن، ليتم حل المشكلة بسرعة، مع ضرورة متابعة المبلغ المتبقي بالعداد؛ ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك، وعدم فتح غطاء "روزتة العداد"، "أطراف التوصيل"؛ لتجنب الغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر

الزراعة: 433 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال مارس