سعاد حسني وفاتن حمامة وأحمد زكي ورشدي أباظة وأمينة رزق يروجون لوزارة التضامن

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نجاح فريق وحدة الذكاء الاصطناعي بالوزارة لأول مرة في تصميم حملة للترويج لبرامج الوزارة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ فيديوهات لعدد من الشخصيات الفنية الخالدة في تاريخ الفن المصري، والتي أثرت في المجتمع المصري، للترويج للبرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، ضمن جهودها لتسليط الضوء على برامجها الاجتماعية والإنسانية المتنوعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن الشخصيات التي تظهر في الحملة، هي شخصية الفنانة سعاد حسني، و سيدة الشاشة فاتن حمامة، وأحمد زكي، وأمينة رزق، ورشدي أباظة وغيرهم.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير عمل وحدة الذكاء الاصطناعي بالوزارة، حيث تم استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة هؤلاء النجوم الكبار، وإعادة تجسيد ملامحهم وأصواتهم بدقة، بما يضمن ظهورهم في مواد مرئية ترويجية تستخدمها الوزارة من أجل تواصل مبتكر مع مستفيديها.

وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إيمانها بالقوة الناعمة لفناني مصر على مدار تاريخها المضيء في التأثير ونقل الرسائل، "ولذلك كان خيارنا أن نستدعي رموزاً محفورة في وجدان المصريين، ليكونوا سفراءً لبرامجنا الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما تسعى الوزارة لجذب اهتمام مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، عبر محتوى يلامس الذاكرة والوجدان، ويرتبط بأسماءٍ صنعت تاريخًا من التأثير والإلهام

اقرأ أيضاً:

موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وزارة الصحة تكشف تفاصيل حريق وسط البلد (صور)