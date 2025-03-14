الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، لأداء صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، يوم الشهيد.

وصافح الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور سيد عبد الباري من علماء الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ حجاج هنداوي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو ”والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد.

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