مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري

كتب- محمد سامي:

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، قرارًا بالموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ليشمل إضافة نائبين جديدين لرئيس الهيئة، أحدهما لبحوث المشروعات والتخطيط، والآخر للإشراف على التنفيذ والمناطق، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل داخل الهيئة وتحسين أداء المشروعات القومية للطرق والكباري.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة البنية التحتية، من خلال تعزيز القدرات الفنية والإدارية للهيئة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.

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