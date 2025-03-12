وزير العمل: لن نسمح بالتعدي على حقوق المصريين بالخارج.. ووزير الشباب يرد

كتب- نشأت علي:

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران، وزير العمل، في الحفل السنوي لاتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، وبحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، وعدد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج .

وأكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، خلال كلمته في حفل السحور الذي أقامه الاتحاد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف كان مجرد حلم في السابق، وأصبح اليوم واقعًا ملموسًا بدعم القيادة السياسية.

وأوضح حسين أن الاتحاد تبنى ثلاثة مشروعات رئيسية لدعم المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، أول هذه المشروعات هو "مزرعة وطن"، الذي قدمه المحاسب شريف النسيري، ويهدف إلى تمليك المصريين بالخارج أراضي زراعية على غرار مشروع "بيت الوطن"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، وعد بالبدء في تنفيذ المشروع قريبًا، مضيفًا أن المشروع سيخضع لإشراف شركة متخصصة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الصادرات المصرية.

وكشف رئيس الاتحاد عن مشروع آخر يتم بالتعاون مع وزارة العمل، قدمه المهندس أمجد المناوي رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، ويستهدف الحفاظ على سمعة العامل المصري بالخارج من خلال وضع معايير محددة لضمان كفاءة العمالة المصرية على أن يتم إنشاء مراكز تدريب لتأهيل المصريين للعمل بالخارج وفقًا لأفضل المعايير.

وأشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدور النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في خدمة شباب المصريين بالخارج.

وقدم الوزير التحية لوزير العمل على دعمه الشباب بالخارج، ومشيدًا بدور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالخارج، علاوةً على دعمه أبناء وطنه في كل المحافل.

وتابع الوزير: الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت لدية رؤية شمولية لدعم الشباب، مؤكدًا أن اتحاد شباب المصريين بالخارج حائط صد للدولة المصرية ضد أي محاولات خارجية، كما أنه خير سفير للدولة المصرية، ويعمل على إبراز إنجازاتها ونقل الصورة الحقيقية لها إلى كل دول العالم.

وأردف وزير الشباب والرياضة: لسنا في جزر منعزلة عن المصريين بالخارج، بل نحن على تواصل دائم معهم، مضيفًا أن بعض المصريين في دول العالم شكلوا جزءًا كبيرًا من اقتصاديات تلك الدول، وباتت هناك أجيال كثيرة تعود جذورهم لمصر، ونحن نصنفهم إلى جيل أول وثانٍ.

وأوضح وزير الشباب أن المصريين بالخارج لهم دور في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تحويلاتهم من العملة الصعبة أو الاستثمار بالمشروعات التي تقدمها لهم الدول، مضيفًا: "الدولة بتفكر تعمل مشروعات بمشاركة للمصريين بالخارج لخدمة الاقتصاد الوطني وتقدم لهم تيسيرات وحوافز كبيرة".

وتابع وزير الشباب: "في الجمهورية الجديدة السفارة لها دور مختلف في الخارج، فنحن نتعامل مع المصريين كقيمة كبيرة في الخارج"، مؤكدًا أن الاتحاد له دور كبير في دعم المصريين بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي: "اتحاد شباب المصريين بالخارج، منذ لحظة تدشينه وهو يعمل بكل نشاط، وهذا ليس بشيء غريب، خصوصًا أن على رأس هذا الاتحاد رجلًا سياسيًّا قويًّا مثل الدكتور محمود حسين، وهو رجل وطني من طراز فريد، يعمل فقط لخدمة وطنه، الأمر الذي يؤكد أن الاتحاد يسير على الطريق الصحيح لخدمة مصر وأبنائها في الخارج والداخل، ناهيك بأن الاتحاد له دور مع الدولة المصرية كإحدى الأذرع والقوى الناعمة، ويعمل بتناغم مع كل القطاعات الحكومية، وله دور كبير في دعم الدولة خلال أي فاعليات في الخارج

وأشاد محمد جبران، وزير العمل، بسعي المصريين بالخارج لخدمة وطنهم، مضيفًا: "مفيش حد بيحب بلده قد المصريين.. سفري في الخارج حسسني إن مصر دولة كبيرة..شايفين اللي بيحصل حوالينا.. مش هتحس بالأمان غير لما تفقده.. تحية لجيش مصر اللي حمانا من الإهانة من أي حد".

وأضاف الوزير: "مش هنسمح لحد ييجي على مصري في الخارج، المصريين بالخارج سفراء لمصر"، مؤكدًا أنه سيعطي أوامر للملحق العمالي بكل الدول بالتعاون مع المصريين بالخارج؛ فالملحق العمالي موجود لخدمة أبناء مصر.

وأكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد ذهب مرات عديدة للبرلمان وتمت مناقشته أكثر من مرة وتم إجراء تعديلات كثيرة به، مشددًا على أن القانون يهدف إلى حماية العامل دون إضاعة حقوق صاحب العمل.

وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب المصري؛ سواء في الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالتواصل المستمر وتقديم كل أوجه الدعم للمصريين بالخارج، فضلًا عن العمل على حل مشكلاتهم.

وتابع نائب وزير الخارجية: "الدولة المصرية تعمل على ربط أبنائها بالوطن من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات الرئاسية"، مشددًا على أن خدمة مصالح المواطنين بالخارج تأتي ضمن أولويات عمل الوزارة، ناهيك بالاستمرار في العمل مع كل جهات الدولة لتلبية كل ما يطمح إليه المصريون بالخارج، إذ تم تحقيق خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات التي تحقق صالح المصريين بالخارج ومصالح الوطن أيضًا، ولعل أحدثها إطلاق مبادرة "بيتك في مصر" والاتفاق على مبادرة "مزرعتك في مصر"، مشيدًا بدور اتحاد شباب المصريين بالخارج على خدمة الجاليات المصرية.

يُذكر أن حفل السحور الذي قدمه الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، شهد مشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ وهم المحاسب محمد شحاتة منسق الاتحاد بدولة قطر، والمحاسب شريف النسيري، منسق الاتحاد بالسعودية، والنائب محمد عزت القاضي، ود.هاجر السيد، ود.إريني كمال، وأحمد روبي والمهندس خال الشال وعادل جلال ومرقص خليل.