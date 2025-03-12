وزير الزراعة يؤكد قوة العلاقات بين مصر والصين بمختلف المجالات

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصين، ومشروعات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات ومن بينها القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ووفد من رجال الأعمال الصينيين من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين؛ لبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في مصر.

ولفت فاروق إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين وإشراك القطاع الخاص في أعمال التنمية.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - إقامة مشروع للاستثمار الزراعي بالوادي الجديد من خلال شركة "تشاينا ريل واي" إحدى الشركات الصينية الكبرى، بحيث يتم التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية الهامة من بينها: البطاطس، والقمح وفول الصويا.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم الفني للجانب الصيني، من خلال خبراء وباحثي مركز البحوث الزراعية، والعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح هذا التعاون، بحيث يكون المشروع المقرر إقامته بالوادي الجديد نواة لمشروعات استثمارية كبرى ينفذها تحالف رجال الأعمال الصينيين في مصر.

من جانبه..قال محافظ الوادي الجديد إن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم والتيسير على المستثمرين، باعتبار المحافظة من المحافظات المصرية الواعدة بالاستثمار، وتمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق والمتابعة المستمرة من أجل تذليل العقبات وبدء العمل الفعلي في المشروع.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يتم إعداد مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد والشركة الصينية، يشمل كافة مجالات التعاون، وآليات تنفيذ المشروع.