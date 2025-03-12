شراكة استراتيجية مرتقبة بين هيئة الدواء والجانب الإيفواري -تفاصيل

شراكة استراتيجية مرتقبة بين هيئة الدواء والجانب الإيفواري -تفاصيل
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كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع السفير دولي غيو ألبرت، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدَين، وبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات الدوائية بين البلدَين.
يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع كل الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكل ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
وناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفوارية، وتم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.
ورحب الدكتور علي الغمراوي بالسفير الإيفواري، وأبدى تطلع هيئة الدواء المصرية إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كل أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدَين، وتطلعات هيئة الدواء المصرية الخاصة بفتح السوق الإيفوارية أمام المستحضرات الطبية المصرية.
وأكد الغمراوي أن حصول جمهورية مصر العربية (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالَي المستحضرات الطبية واللقاحات معًا، يُسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كل المستحضرات الطبية التي تحتاج إليها القارة الإفريقية.
وأشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء المصرية في دعم التعاون مع الدول الاإفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
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