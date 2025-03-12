شراكة استراتيجية مرتقبة بين هيئة الدواء والجانب الإيفواري -تفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع السفير دولي غيو ألبرت، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدَين، وبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات الدوائية بين البلدَين.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع كل الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكل ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.

وناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفوارية، وتم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.

ورحب الدكتور علي الغمراوي بالسفير الإيفواري، وأبدى تطلع هيئة الدواء المصرية إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كل أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدَين، وتطلعات هيئة الدواء المصرية الخاصة بفتح السوق الإيفوارية أمام المستحضرات الطبية المصرية.

وأكد الغمراوي أن حصول جمهورية مصر العربية (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالَي المستحضرات الطبية واللقاحات معًا، يُسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كل المستحضرات الطبية التي تحتاج إليها القارة الإفريقية.

وأشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء المصرية في دعم التعاون مع الدول الاإفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.