وزير الكهرباء يتابع تنفيذ محطة الضبعة: التزام بالمخطط الزمني والربط بالشبكة في الموعد المحدد

كتب – محمد صلاح

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور محمد دويدار، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، لمتابعة تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بحضور عدد من قيادات الهيئة بمقر الوزارة في العباسية.

خلال الاجتماع، استعرض دويدار تقريرًا حول معدلات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي، في إطار الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء المراحل المختلفة من المشروع. كما تناول التقرير الإنجازات المحققة على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.

وأكد الوزير أن تنفيذ المشروع يسير وفقًا للخطة المحددة، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، مشيرًا إلى أن المحطة النووية بالضبعة تمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في إطار البرنامج النووي المصري السلمي، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز أمن الطاقة.

كما شدد على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالمشروع، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تنعكس في التعاون الوثيق لإنجاز هذا المشروع القومي وفقًا لأعلى المعايير.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة، من خلال تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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