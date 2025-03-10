غرب الدلتا للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية
كتب ـ محمد صلاح:
أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد الباتع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة تضمنت ما يلى:
- مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة ( محطة كهرباء سيدى كرير ).
- مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات محطة كهرباء سيدى كرير.
- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بمحطة كهرباء أبو قير.
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