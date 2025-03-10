أمين "العربي للمسئولية المجتمعية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة

القاهرة - مصراوي:

قالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن اليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة مهمة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه النجاحات جاءت نتيجة لسياسات الدولة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضافت في بيان، أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب ارتفعت إلى 28%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 25.6%، وهو ما يعكس التقدم الكبير في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ وصلت إلى 14%، بعد مضاعفة عدد السيدات المعينات من قبل السيد الرئيس، مما يعزز مكانة المرأة في صنع القرار.

وأوضحت "رزق" أن المرأة المصرية حققت حضورًا قويًا في مجلس الوزراء، حيث ارتفعت نسبة الوزيرات من 6% في عام 2015 إلى 25% في عام 2018، مع تولي 8 سيدات حقائب وزارية، مما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرات المرأة المصرية ودورها المحوري في إدارة الملفات الوطنية.

وأكدت أن الدولة المصرية لم تكتفِ بدعم المرأة في المجال السياسي فقط، بل امتد الدعم إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث استفادت نحو 12 مليون امرأة من برنامج "تكافل وكرامة"، ما يمثل 75% من إجمالي المستفيدين، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمرأة المصرية.

وشددت رزق على أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة، وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية اليوم تتصدر المشهد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والعلوم، والثقافة، بفضل سياسات الدولة الداعمة التي أتاحت لهن الفرصة للإبداع والتميز.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن رحلة نجاح المرأة المصرية مستمرة، في ظل رؤية قيادة سياسية حكيمة، وإرادة مجتمعية داعمة، مؤكدة أن مصر ستظل نموذجًا رائدًا في دعم وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة.

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