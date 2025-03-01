بدأت حياتي صياد.."بيج رامي" يكشف لـ"كلم ربنا" مسيرته من كفر الشيخ إلى العالمية

كتب- عمرو صالح:

كشف لاعب كمال الأجسام العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، إنه بدأ حياته يعمل صيادًا في كفر الشيخ ، واستمر حتى تخرجه من الجامعة، لكنه مر بعدها بأزمات دفعته إلى السفر إلى دولة الكويت للعمل هناك.

وأضاف "البيج رامي"، خلال استضافته في أولى حلقات برنامج "كلم ربنا" على الراديو 9090 الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: "كفيلى لما شافني، قالي أمشي خلاص.. شوفلك كفيل تانى.. مش عايزك وشكلك مش عاجبني".

وتابع: "بعدها قعدت 4 شهور شغّال عامل تراحيل على الطريق، أى حد ياخدني يشغّلني يوم عشان أجيب أكلي وشربي، وكنت ساكن مع 14 واحد في غرفة، عشان مفيش فلوس وأقدر أعيش".

وأشار إلى أنه الصدفة قادته للعمل في "جيم" حارسًا ثم مدربًا وهو ما كان سببًا في لعب كمال الأجسام قائلا: "اشتغلت في الجيم بدون أجر مقابل إني أنام بعد ما كنت بنام فى الشارع".

وأنا في الجيم قررت أشارك فى بطولة لكمال الأجسام بالكويت والمفاجأه اني كسبتها بعدها دخلت بطولة العالم للهواة بعد 6 شهور هناك والمفاجأه الأكبر إني فزت بيها " عنيا كانت بتمطر دموع وبكى بشدة عشان حسيت إن ربنا بيطبطب علىّ»، لافتًا إلى أن ما حدث معه لا يصدق، كيف انتقلت من «حد كان بينام في الشارع حرفيًا، إلى شخص أصبح صاحب ثروة".

واستطرد: «فى 2013، كسبت تالت أقوى بطولة في العالم للمحترفين، والشركة رفعت التعاقد لـ500 ألف دولار وده أمر فوق خيالي ، لكن فجأة فى 2017، كل الشركات سابتنى وخسرت كل حاجة، وبدأت محنتي فى 2018 لما طلعوني من البطولة وسبت الكويت ورجعت مصر مكنش معايا حتي مصاريف بيتي وفلّست، ورغم كدة رحت ألعب «أولمبيا» في 2020، لكن للاسف جاتني "كورونا".

وأشار بيج رامي إلى أنه يمكن القول "عشت 3 سنين إفلاس.. مشاكل مالية.. حلم بيضيع" لكن فضلت أتمرن لدرجة إن الناس كانت مستغربة، وكنت بقولهم: «ربنا هيحلها من عنده»، وبعد 10 أيام فوجئت بدعوة خاصة لبطولة "أولمبيا"، وده محصلش قبل كدة لحد، وروحت البطولة وربنا كرمنى بالمركز الأول، لأول مرة فى تاريخ مصر، ثم ربنا أكرمنى بنفس البطولة في 2021، وبقى عندى يقين أن ربنا عُمره ما سابني، وأقول لنفسي دلوقتى: "شكرا انك اتعلمت الدرس.. وانك سعيت ورميت شباكك وربنا كرمك».. وبقول لربنا: «الحمد لله أنك أنعمت عليا بنعمة اليقين فيك، وذلة الانكسار إليك.. لأنها متعة حياتي دلوقتى".





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