بعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم.. وزير السياحة: فرص استثمارية كبيرة بالساحل الشمالي والعلمين وسانت كاترين

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في ختام لقاءاته الرسمية الحالية في جمهورية تركيا، اجتماعًا مع Müberra ERESİN، رئيسة اتحاد الفنادق التركي TURAB، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسئوليه، وممثلي بعض الفنادق بتركيا.

كما عقد الوزير أيضًا اجتماعًا آخر مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة Gloria Hotels and Resorts، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوزالتين القابضة للفنادق.

حضر الاجتماعات من الجانب المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

مناقشة سبل التعاون

تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والآثار وكل من الاتحاد وشركات الفنادق التركية، كما تم بحث أهمية تبادل الخبرات التعليمية والتدريب الفندقي.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، لتحقق ريادتها في تقديم الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة على مستوى العالم.

تعريف بالمنتجات السياحية المصرية

استعرض الوزير الأنماط السياحية المتنوعة في مصر، مثل السياحة الثقافية، سياحة الشواطئ، سياحة المغامرات، ومسار رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتطوير هذه المنتجات السياحية وتعزيز التجارب السياحية المقدمة.

كما تحدث عن الزيادة الكبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة تستقبلان السائحين طوال العام.

فرص التعاون مع تركيا

أشار الوزير إلى زيادة أعداد السياح الوافدين من تركيا إلى مصر في العام الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في مجال التكامل السياحي.

كما تطرق إلى اللقاء مع وزير الثقافة والسياحة التركي وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال السياحة.

تحفيز الاستثمار الفندقي

تحدث الوزير عن جهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات السياحية في مصر، خاصة في قطاع الفنادق، حيث أشار إلى تسهيلات الاستثمار والحوافز المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار الفندقي في جميع المدن السياحية المصرية.

كما استعرض فرص الاستثمار في مشاريع سياحية كبرى، مثل منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين ومدينة سانت كاترين بعد اكتمال مشروع التجلي الأعظم.

دعم الاستدامة في السياحة

أكد الوزير على أهمية تحقيق الاستدامة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق ممارسات خضراء.

كما رحب بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب الفندقي واهتمام الوزارة بتطوير العنصر البشري في القطاع السياحي، مستعرضًا تجربة **المدرسة الإيطالية للضيافة** في الغردقة.

فرص التدريب والتعليم الفندقي

أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء منصة تدريب إلكترونية Learning Management System لتأهيل العاملين في الوزارة والقطاع الخاص السياحي.

دعوة لزيارة مصر

في ختام الاجتماعات، دعا شريف فتحي ممثلي الاتحاد وشركات الفنادق لزيارة مصر للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

لقاء مع شركة Gloria Hotels

في لقائه مع مسؤولي شركة **Gloria Hotels and Resorts، تم التأكيد على رغبة الشركة في الاستثمار في مجال الفنادق في مصر.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمسئولي الشركة لمصر في أقرب وقت لاستكشاف الفرص المتاحة على أرض الواقع.

ختام الزيارة

يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار قد عقد خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا سلسلة من اللقاءات المهنية المثمرة مع شركات السياحة والطيران، واتحاد شركات السياحة التركي TURSAB، وMÜSİAD (جمعية رجال الأعمال التركية)، كما شارك في الدورة الـ28 لمعرض EMITT للسياحة والسفر 2025، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال السياحة، بالإضافة إلى استلام 152 قطعة أثرية تم ضبطها في تركيا بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

كما عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء التركية.

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