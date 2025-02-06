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اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

10:56 م الخميس 06 فبراير 2025
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    شبورة مائية
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    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الطقس طقس الجمعة
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