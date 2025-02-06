تعيين خالد صلاح مسؤولًا عن شؤون التحول الرقمي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة

كتب- عمرو صالح:

أصدر عبد اللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح في منصب نائب الرئيس التنفيذي للصحف والأخبار لشؤون التحول الرقمي ومشروعاته في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الشركة، في بيان، الخميس، إن هذا القرار في إطار ترتيب الهيكل الخاص بالأخبار والصحف بالشركة المتحدة.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، رئيسًا تنفيذيًا للأخبار والصحافة.

وقالت الشركة إن القرار يأتي في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسة طارق نور، والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنواتِ التلفزيونية الإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

فصل الكهرباء عن الإدارة التعليمية بكوم أمبو والمدارس التابعة بسبب 3.5 مليون جنيه.. تفاصيل

أول رد من التعليم على قطع الكهرباء عن إدارة كوم أمبو بسبب المديونيات

صور.. تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

بعمق 10 كم.. مدبولي يوجه بتكليف مكتب استشاري لتخطيط الساحل الشمالي الغربي