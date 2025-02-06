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تعيين خالد صلاح مسؤولًا عن شؤون التحول الرقمي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة

04:22 م الخميس 06 فبراير 2025

الكاتب الصحفي خالد صلاح

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كتب- عمرو صالح:

أصدر عبد اللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح في منصب نائب الرئيس التنفيذي للصحف والأخبار لشؤون التحول الرقمي ومشروعاته في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الشركة، في بيان، الخميس، إن هذا القرار في إطار ترتيب الهيكل الخاص بالأخبار والصحف بالشركة المتحدة.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، رئيسًا تنفيذيًا للأخبار والصحافة.

وقالت الشركة إن القرار يأتي في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسة طارق نور، والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنواتِ التلفزيونية الإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.

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