حدث ليلًا| السيسي يبحث مع ماكرون إعمار غزة وتوقعات حالة الطقس في رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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الصحة تغلق عيادة "ديفا كلينك" للأمراض الجلدية بشيراتون: تديرها "صيدلانية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة "ديفا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر.

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عمر هاشم: فاعليات نقابة الأشراف تحث على الانتماء وحب الوطن

أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، بجهود نقابة الأشراف في عقد الندوات التوعوية والدينية والوطنية، موجها الشكر للسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف لاهتمامه ورعايته لهذه الفعاليات التي تحث على حب الوطن والانتماء.

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس في رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان 2025 الذي يتزامن حلوله مع شهر مارس المقبل على معظم أنحاء البلاد .

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نقيب الأشراف: المنطقة تمر بأوضاع خطيرة ويجب علينا الاصطفاف جميعا خلف الرئيس

قال السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت منذ أن تولت المسئولية على الاهتمام بالشباب بشكل جاد وفعّال، وأدى ذلك إلى تولي العديد منهم المناصب القيادية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الشباب هم ركيزة الوطن والضمان الحقيقي للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وسط التحديات الداخلية والخارجية، جنبا إلى جنب مع اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع خاصة المرأة والأشخاص من ذوي الهمم.

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زيادة الأجور والمعاشات.. أبرز تصريحات مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.

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