محافظ القاهرة يؤكد الاستعداد الكامل للتعامل مع الأزمات والطوارئ

كتب - محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك خلال تنظيم محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، اصطفافا لمعداتها بستاد القاهرة ضمن المراجعة الدورية للحالة الفنية لمعدات المحافظة، وبيان مدى جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وتمتلك محافظة القاهرة 6 آلاف و822 معدة ومركبة وسيارة نقل ثقيل و"لودر" وسيارة للإنقاذ السريع موزعة على هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والشركات العاملة في النظافة والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النقل العام، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركة الغاز.

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