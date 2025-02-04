طلب إحاطة: تأخر الحكومة في تسعير القمح تأثيره مدمر على الفلاحين

كتب- نشأت علي:

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة في تسعير محصول القمح، وتأثيره المدمر على الفلاحين.

وأوضحت سليم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين؛ حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلةً: "في ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب؛ ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".

وأكدت عضو مجلس النواب أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحون لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.

وطالبت سليم الحكومةَ باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة؛ بما في ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالي للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.

ودعت عضو مجلس النواب إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح؛ لضمان حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، معتبرةً أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيسهم في تحقيق استدامة الزراعة في مصر وضمان الأمن الغذائي.

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