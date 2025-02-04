نشرة منتصف الليل| البابا تواضروس يعلق على قانون بناء الكنائس.. ووفاة الإذاعي أحمد أبو زيد

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، حذرت فيه من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أعلن رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الإذاعي أحمد أبو زيد.

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الأهمية التاريخية لقانون بناء الكنائس الذي تم إقراره في عام 2016، مشيرًا إلى أنه ساهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، وهناك 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على تقنين أوضاعها.

كشف النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الحزب، حقيقة تجميد عضويته وعزله من مجلس إدارة الجريدة، وذلك بعد أن شهد مقر الحزب اعتداء تخريبي من مجهولين حيث قاموا بإلقاء الزجاجات على نوافذ الحزب وتكسير أبوابه.

قال حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، إن القضية الفلسطينية تُعد قضية مصر الأولى منذ نكبة 1948 حيث اصطف قطار التموين والإمدادات الغذائية والصحية منذ اليوم الأول لحرب 7 أكتوبر أم معبر رفح البري وسط حالة صمت وذهول لدول العالم.

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن ذكريات ليلة إجراء القرعة الهيكلية عام 2012، معبرًا عن مشاعره في تلك اللحظات التاريخية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف المتواجدة في معبر رفح تواصل لليوم الثالث على التوالي استقبال المرضى من قطاع غزة.

علق الإعلامي عمرو أديب على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، واصفًا إياها بـ"التصريحات المرعبة".



