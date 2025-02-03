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رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق يعلن وفاة أحمد أبو زيد أبرز مذيعي الإذاعة

11:31 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    وفاة أحمد أبو زيد أبرز مذيعي الإذاعة
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    وفاة أحمد أبو زيد أبرز مذيعي الإذاعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة الإذاعي أحمد أبو زيد.

وكتب "عبدالسلام": "من أول يوم لي في الإذاعة عام 1988 تعرفت عليه وكان وقتها من أهم مذيعي الإذاعة المصرية وإذاعة الشعب آنذاك فعرفت الأدب الجم والذوق الرفيع وطيبة القلب وطلاقة الروح وزكاة النفس".

وأضاف: "كان يعاملني كما يعامل الوالد ولده عطفا وحدبا وفي أولي خطواتي الوئيدة والصعبة في الإذاعة كان مناصرًا ومدافعا ويشهد بذلك الراحل عطية السيد رحمه الله".

وتابع: "كان أحمد أبو زيد ذا سمت هادئ وأخلاق عالية ووجه راض وبسمته الدائمة علي وجهه سفير للأخوة بينه وبين كل من يعرفه وكل من يقابله وخطواته الآمنة التي كنت تحس أنه يمشي تواضعا في صورة مطابقة تماما للآية القرآنية التي تصف عباد الرحمن " يمشون علي الأرض هونا"".

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أحمد أبو زيد إذاعة القرآن الكريم رضا عبدالسلام
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