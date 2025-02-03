محافظ القاهرة يبحث تخصيص أرض لإقامة مخزن لوجستي للهلال الأحمر

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من الفاتيكان.. وزير الصحة يتحدث عن معاناة أطفال غزة

كتب- محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جمعية الهلال الأحمر المصري والتقى الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، لبحث سبل التعاون بين محافظة القاهرة والجمعية.

وبحث محافظ القاهرة، خلال اللقاء، تخصيص المحافظة قطعة أرض لبناء مركز لوجستي يستعمل كمخزن للتبرعات الخاصة بالهلال الأحمر وسيارات الإغاثة لدعم جهودها في مجال الإغاثة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود جمعية الهلال الأحمر في تقديم الدعم في الحوادث والكوارث من خلال البرامج المتنوعة التي تنفذها، وتشمل توزيع المساعدات الغذائية والطبية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد محافظ القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لأهالي غزة.

واستعرضت آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، خلال اللقاء، تاريخ الجمعية ودورها المجتمعي.

كما تفقد محافظ القاهرة، غرفة عمليات الجمعية، واستمع لشرح حول التدريبات التي يُنظمها الهلال الأحمر لتعزيز كفاءة المتطوعين وضمان جاهزيتهم للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

كما شارك محافظ القاهرة، خلال الزيارة، المتطوعين في إعداد كرتونة الإغاثة لأهل غزة.



وفي نهاية الزيارة، منحت مدير الهلال الأحمر شارة الهلال الأحمر لمحافظ القاهرة تقديرًا له.

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