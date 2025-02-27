مصر للطيران توقع عقدًا لتطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية

(أ ش أ):

وقعت شركة مصرللطيران عقدا مع شركة PMI FLIGHT وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية.

حضر مراسم توقيع العقد من جانب مصر للطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية ومحمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة NDC- بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ومن جانب شركة PMI FLIGHT محمد غُزيل الرئيس التنفيذي و طلال علاء الدين نائب الرئيس التنفيذي وطارق بسيوني مدير منطقة مصر وشمال إفريقيا.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع الشئون التجارية أن توقيع هذا العقد يعد خطوة مُهمة نحو الاستفادة من EGYPTAIR NDC، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة على الجانبين.

وفى نفس السياق رحب محمد غُزيل بالتعاون مع شركة مصر للطيران والتى تعد من أعرق الشركات فى المنطقة، والذي أكد أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لإنجاح التعاقد وزيادة حجم المبيعات بشركة مصر للطيران.

اقرأ أيضا:

اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور

قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية